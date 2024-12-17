شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يدعم زيزو بعد حفل الكاف: نمبر 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساند محمود شيكابالا قائد الزمالك، زميله أحمد سيد زيزو بعد حفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بعدما خسر الأخير جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، ونشر شيكابالا صورة لزيزو على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام وكتب عليها: "نمبر 1".



_زيزو

وعلق أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الزمالك، على خسارته جائزة أفضل لاعب داخل القارة لصالح الجنوب أفريقي ويليامز حارس مرمى صن داونز خلال حفل توزيع جوائز الكاف الذى أقيم في المغرب.

وكتب أحمد مصطفى زيزو عبر حسابه على إنستجرام: "إنها ليست النهاية، إنها مجرد بداية لتحد جديد، شكرًا على دعمكم، فنحن جميعًا نعلم كيف تسير الأمور في الكاف، شكرًا للعائلة والأصدقاء والداعمين، نحبكم جميعًا".

وحرص التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك، على دعم زميله أحمد مصطفى زيزو بعد خسارته لجائزة أفضل لاعب داخل القارة لصالح الجنوب أفريقي ويليامز في حفل توزيع جوائز الكاف التي أقيمت اليوم في المغرب.

وكتب سيف الدين الجزيرى عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "الشكليات لا تعنينا.. أنت الأفضل" على صورة لأحمد مصطفى زيزو مؤكدا أنه الأفضل داخل القارة.

وتوج رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا على حساب الثنائي أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، وحسين الشحات لاعب الأهلي في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا.

وانتهت حفل جوائز الأفضل في أفريقيا والتي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي أقيمت في المغرب، وأسفرت عن حصول الأهلى على جائزة أفضل ناد فى قارة أفريقيا.