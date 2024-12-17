شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: اختيار ويليامز أفضل لاعب وحارس فى أفريقيا كوميديا سوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد ناجي المشرف على مدربى حراس المرمى والحراس بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إنه من غير المنطقي حصول ويليامز حارس مرمى صن داونز على جائزتي أفضل لاعب داخل القارة وأفضل حارس.

وأضاف أحمد ناجي خلال تصريحات تليفزيونية: "معندناش أي مشكلة مع ويليامز وهو حارس مرمى كبير، ولكنه ماذا قدم هذا الموسم ليحصل على تلك الجوائز".

وتابع: "مصطفى شوبير قدم موسما كبيرا مع الأهلي وتم استبعاده بشكل غريب من القائمة المختصرة لأفضل حارس مرمى في القارة السمراء".

واستطرد: "كنت هكون سعيد بحصول حسين الشحات أو أحمد زيزو على الجائزة، والثنائي فخر لنا كمصريين بكل تأكيد، وقدموا موسما كبيرا مع الأهلي والزمالك".

وأردف: "المسألة فيها "فُجر" من الاتحاد الأفريقي تخطت كل التجاوزات السابقة، ولا أعلم هل ويليامز هو قريب فوزي لقجع أو باتريس موتسيبي لحصوله على تلك الجوائز".

واختتم: "ويليامز أحسن لاعب وأحسن حارس في أفريقيا، فيها نوع من الكوميديا السوداء وليست عادلة".