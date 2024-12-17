شكرا لقرائتكم خبر عن الغزاوى: فخور بتتويج الأهلى بجائزة أفضل ناد فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

عبر محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فخره الشديد بتسلم جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة ‏القدم «كاف» للأفضل في 2024 الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.‏

وقال الغزاوي، فى كلمته بعد تسلمه الجائزة: نيابة عن زملائي في مجلس إدارة النادي الأهلي أود أن أتوجه بالشكر إلى الحاضرين وعلى رأسهم الدكتور باتريس موتسيبي ‏رئيس الاتحاد الإفريقي على ما يقوم به من جهود كبيرة لتطوير كرة القدم داخل القارة.‏

وأضاف: تحية تقدير وإعزاز خاصة للمملكة المغربية على التنظيم المثالي والضيافة المميزة، وهو أمر ليس جديدًا على بلد عريق له ‏مكانة كبيرة لدى الجميع.

وتابع: إنه أمر عظيم للغاية أن أتلقى هذه الجائزة.. أتمنى أن نتوج بها العام القادم للعام الثالث على التوالي، وهو طموح يتطلب منا ‏الكثير. أشكر جماهير الأهلي وأقول لهم أنتم الدافع والحافز دائمًا.