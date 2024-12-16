شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام يعود لحراسة مرمى سيراميكا أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد بسام حارس مرمى سيراميكا، لحراسة مرمى الفريق أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile، كامل العدد باستثناء محمد شكرى فقط.

وغاب محمد بسام عن حراسة سيراميكا فى المباراة الماضية أمام البنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية، فى المباراة التى خسرها الفريق بخماسية نظيفة فى الجولة الأولى لدور المجموعات.

واستقر أيمن الرمادى على إعادة محمد بسام لتشكيل سيراميكا أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من الدورى المصرى.

واستعاد فريق سيراميكا كل المصابين في الفترة الماضية، بعد تعافى أحمد رمضان بيكهام وسعد سمير ويوسف سيد عبد الحفيظ من الإصابة، بالإضافة إلى جاهزية محمد بسام.

واستعان أيمن الرمادى بمباراة الزمالك والمصرى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية، من أجل اكتشاف مصادر القوة والضعف فى القلعة البيضاء من أجل وضع الخطة المناسبة للمباراة.

وطالب الرمادى اللاعبين بنسيان خماسية البنك الأهلى التى تلقاها الفريق فى المباراة الماضية، والتركيز حاليا فى مباراة الزمالك المقبلة التى يمنى النفس خلالها بحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم فى جدول الترتيب.