شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح يستقيل من تدريب المنصورة بعد الفوز على ديروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم علاء نوح المدير الفنى للمنصورة باستقالته من تدريب الفريق بعد الفوز عصر اليوم على ديروط بهدف دون مقابل فى الجولة الثالثة عشرة لدورى المحترفين اعتراضا على سياسة رئيس النادى محمد البسيونى وتدخلاته فى عمل المدير الفنى.

ونشب خلاف شديد بين علاء نوح ومحمد بسيونى رئيس المنصورة؛ بسبب رغبة المدير الفنى فى الإفراج عن جزء من المستحقات المالية، بالإضافة إلى مكافآت الفوز، بعدما نجح اللاعبون فى تحقيق فوزين متتالين أديا إلى تقدم ترتيب الفريق خطوة فى جدول المسابقة.

وكشف علاء نوح أنه أبلغ الإدارة واللاعبين بعدم الاستمرار في منصبه عقب المباراة، وأنه سينتظر رد الإدارة إما بعقد جلسة ومناقشة جميع الأمور أو الرحيل بشكل رسمي عن الفريق.