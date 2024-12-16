شكرا لقرائتكم خبر عن اللحظات الأولى لـ جروس فى الزمالك بعد إعلان التعاقد رسميًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، داخل القلعة البيضاء، لقيادة أول مران بعد إعلان التعاقد معه رسميًا ليتولى المهمة خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز.

وقاد جروس مران اليوم الإثنين بعد توليه المهمة استعدادًا لمباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وتواجد برفقة المدير الفني كل من أمير عزمي مساعدًا له وعبد الله طارق مترجمًا، بجانب حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس.

وكان مجلس إدارة النادي أعلن رسميًا عن التعاقد مع كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني أمس الأحد، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



جروس المدير الفنى الجديد



جروس فى الزمالك



جروس وشيكابالا