شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يكتسح إنبي بسباعية نظيفة في دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مسار للكرة النسائية فوزًا كبيرًا على فريق إنبى بسبعة أهداف نظيفة، فى المباراة المؤجلة التي جمعتهما اليوم الإثنين، فى دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع فريق مسار رصيده إلى 24 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بعدما خاض 8 مباريات حتى الآن محققا العلامة الكاملة، بعدما ابتعد عن مباريات الدوري لخوضه منافسات دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية الذي حصد خلالها المركز الثالث والميدالية البرونزية الأولى للأندية المصرية.

فيما توقف رصيد فريق سيدات إنبي عند نقطتين ليبقى في المركز الخامس عشر بعد خوضه 9 مباريات حتى الآن، بالتعادل في مباراتين والهزيمة في 7 مواجهات.