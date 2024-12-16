شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لأساسي الزمالك أمام المصرى.. ومران قوى لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين السيد ورامي نصوحي عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي استعدادًا لمباراة سيراميكا المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي تواجد الثنائي من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني الجديد بقيادة السويسرى كريستيان جروس، في المران قبل مباراة سيراميكا المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق الأول الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري التي أقيمت مساء الأمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الاثنين.

وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس اكتفاء اللاعبين الأساسيين بتدريبات استشفائية وتأهيلية خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

وخاض حراس مرمى الفريق، تدريبات قوية وأدى الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، تدريبا متنوعة تأهيلية قبل خوض الفقرة الفنية.

وقاد عماد المندوه مدرب الحراس المرمى فقرة فنية خاصة للرباعي تم خلالها التركيز على التعامل بدقة مع التسديد من مسافات متنوعة بجانب الكرات العرضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.