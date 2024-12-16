شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يعود للانتصارات ويهزم سبورتنج 2 - 1 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح السكة الحديد مودرن في تحقيق فوز غالٍ وثمين على حساب سبورتنج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بالإسكندرية فى الجولة الثالثة عشرة لدورى المحترفين ليرتفع رصيد الفائز إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر .



كما تعادل أسوان مع بروكسى بهدف لمثله ليرتفع رصيد أبناء الجنوب إلى 18 نقطة ، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 21 نقطة في المركز السابع ، في الوقت نفسه حقق حسام عبد العال أولى انتصاراته مع بلدية المحلة بالفوز على طنطا بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادى عشر ، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 12 نقطة.



في الوقت نفسه، واصل علاء نوح نتائجه الجيدة مع المنصورة بتحقيق الفوز الثانى على التوالي على حساب ديروط بهدف مقابل للاشئ ليرفع أبناء الدقهلية رصيدهم إلى 9 نقاط ويتقدم مركز في جدول الترتيب ، بينما توقف رصيد ديروط عند 8 نقاط ويهبط للمركز الأخير بجدول الترتيب ، بينما تعادل بترول أسيوط مع لافيينا بهدف لمثله.