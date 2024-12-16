شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أول جلسة لـ جروس مع لاعبى الزمالك فى حضور عبد الواحد السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة قبل انطلاق مران اليوم، الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق على تحية المدير الفني والترحيب به في بداية الجلسة، قبل أن يتحدث جروس مع اللاعبين ويؤكد لهم على أهمية الفترة المقبلة.

وشدد المدير الفني على أن الفترة المقبلة تتطلب العمل والتركيز من الجميع بكل قوة من أجل المنافسة على كافة البطولات وصناعة التاريخ مع القلعة البيضاء.

وقال جروس للاعبي الفريق خلال الجلسة، "علينا جميعاً أن نكون على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة فى الفترة المقبلة".

وفي نهاية الجلسة، حرص المدير الفني على شرح خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.