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جروس يقود أول تدريب للزمالك بمعاونة أمير عزمى وحازم إمام والمندوه

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القاهرة - سامية سيد - انطلق أول تدريب لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الجديد الذى تولى المهمة بشكل رسمى عقب رحيل البرتغالى جوزيه جوميز عن القيادة الفنية.

ويقود جروس تدريب الزمالك بمعاونة أمير عزمى مجاهد الذى انضم للجهاز بشكل رسمى وفقًا لطلب جروس، كما يستمر حازم إمام وعماد المندوه مدرب الحراس فى معاونة جروس لحين وصول طاقم المعاونين الأجانب.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع جروس لتدريب الفريق الأول، وجاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني أمس، الأحد، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد .

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نضيره سيراميكا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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