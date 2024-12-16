شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز فى كأس الرابطة غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن القبرصي بابافاسيليو، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، قائمة فريقه استعدادًا لموقعة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية ، والمقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد السلام.



وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان. أحمد دعدور

خط الدفاع: عبد الله بكري، مصطفي ابراهيم، مروان داوود، محمد المغربي، محمود شبان، أحمد أيمن، محمود متولي، هشام عادل

خط الوسط : عمر الوحش، مورو ساليفو، عبدالغني محمد، ناصر ناصر، أحمد الشيمي، فيليب نسامينتو.

خط الهجوم: بنجامين بواتينج، فان ديرك، ايمانويل ابيه، فادي فريد، اسلام سمير، عمرو جمعة.

ويغيب عن الاتحاد في مباراة بيراميدز كل من، المهدي سليمان، كريم الديب، عبد الرحمن جبنة، هاني الطامي، أوليميكان، كريم يحيى، عمرو صالح.