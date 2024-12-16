شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع موسع بين إيناس مظهر وعلاء نبيل لمناقشة خطط تطوير الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت إيناس مظهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة النسائية، اجتماعا مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد في حضور الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية لمناقشة استراتيجية العمل وخطة تطوير الكرة النسائية خلال المرحلة المقبلة.

وشرح علاء نبيل، خلال الاجتماع، تفاصيل خطة الاتحاد للنهوض بالكرة النسائية وتطوريها، من خلال برامج صقل المدربات ودورات الرخص التدريبية وإعداد برامج قوية للمنتخبات الوطنية للكرة النسائية جنبا الي جنب مع خطط توسيع قاعدة المشاركة في اللعبة وتطوير مسابقة الدوري المصري للكرة النسائية لإفراز عناصر مميزة للمنتخبات.

وناقش علاء نبيل مع إيناس مظهر التقرير الخاص بوضع خطة شاملة لتطوير كرة القدم النسائية في مصر، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي والذي سيتم عرضه علي مجلس ادارة الاتحاد خلال الاجتماع المقبل، ويأتي التقرير في إطار رؤية الاتحاد لدعم الرياضة النسائية وتوسيع قاعدة الممارسة بين الفتيات.

ويُنتظر أن تقدم إيناس مظهر وهيام بركة رؤية متكاملة تعتمد على تحليل دقيق للواقع الحالي، مع تقديم مقترحات عملية لتحسين مستوى اللعبة وجعلها أكثر تنافسية.

ومن المقرر أن يتم عرض التقرير النهائي خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث ستتم مناقشة التوصيات والعمل على وضعها حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة لتطوير كرة القدم النسائية في مصر، والتي تسعى إلى تعزيز الحضور المحلي والدولي للمنتخبات النسائية، ورفع كفاءة مسابقات الأندية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

اجتماع اتحاد الكرة مع الكرة النسائية

اجتماع اتحاد الكرة مع الكرة النسائية

اجتماع اتحاد الكرة مع الكرة النسائية

إيناس مظهر و نبيل و نصير في اجتماع الكرة النسائية