شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تولي كريستيان جروس قيادة الزمالك خلفًا لجوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على التعاقد مع السويسرى كريستيان جروس ليتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول، خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز، الذى رحل ليتولى قيادة فريق الفتح السعودى، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما تريد معرفته عن تعاقد الزمالك مع جروس ليعود للولاية الثانية فى القلعة البيضاء.

س: هل وصل كريستيان جروس القاهرة لتولى قيادة الزمالك؟

ج: وصل السويسري كريستيان جروس إلى القاهرة أمس، الأحد، لإنهاء الاتفاق مع مسئولى القلعة البيضاء على تفاصيل عقده، وحضر المدرب مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى برج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ج: أجل مسئولو الزمالك توقيع العقود بشكل رسمى مع كريستيان جروس بسبب سفر حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة برفقة أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق إلى المغرب؛ لحضور حفل الأفضل فى أفريقيا، ومن المنتظر أن يتم توقيع العقود بشكل رسمى فور عودته من المغرب.

س: هل تعاقد الزمالك مع جروس بشكل رسمى؟





س: ما هو الاتفاق الذى تم بين الزمالك وجروس؟

ج: اتفق مسئولو الزمالك على توقيع عقد مع السويسرلمدة 6 أشهر، على أن يكون العقد قابلاً للتجديد بموافقة الطرفين بعد نهاية الموسم الجارى.

وحدد مسئولو الزمالك مع جروس قيمة تعاقده حيث سيتقاضى الخواجة السويسرى 85 ألف دولار مع أفراد جهازه المعاون، وحال تجديد التعاقد فى الموسم الجديد ستزيد قيمة العقد.

س: متى يقود جروس أول تدريب للزمالك؟

ج: يقود كريستيان جروس أول تدريب للفريق اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا فى مسابقة الدورى، واتفق مجلس إدارة الزمالك مع جروس ليتولى مهمة قيادة الفريق، بعدما تفوق علي كافة المرشحين لتولي المهمة وأبرزهم البرازيلي روجيرو ميكالي، وذلك بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز عن الزمالك من أجل تدريب الفتح السعودى.

ج: جروس طلب من مسئولى الزمالك ضم 3 أجانب ضمن الجهاز المعاون له حال اتفق مع النادي على تدريب الفريق، وسبق للثلاثى التواجد ضمن جهاز جروس أثناء ولايته الأولى مع الزمالك.

س: وماذا عن تشكيل الجهاز المعاون لجروس فى الزمالك؟

وينضم السويسري توماس جروتر، مدرب حراس المرمى، إلى الجهاز الفني الجديد، يناير المقبل، نظراً لظروف خاصة.

ومن المقرر أن يقوم عماد المندوه، مدرب حراس ناشئي الزمالك، بتدريب حراس الفريق الأول حتى انضمام توماس جروتر إلى جهاز جروس.