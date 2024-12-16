شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يواصل الغياب عن الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، الغياب عن فريقه في مباراة شباب بلوزداد الجزائري؛ بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى نهاية مباراة فريقه أمام البنك الأهلى بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

ومن المقرر أن يجري مصطفى شوبير أشعة رنين جديدة لتحديد تطورات الإصابة، ومدى استجابته للعلاج، وموعد عودته للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.