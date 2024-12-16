شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك على المصري يشعل ترتيب المجموعة الرابعة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

اشتعلت المنافسة في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تضم الزمالك، والمصري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وإنيمبا النيجيري، وذلك بعد الفوز الذي حققه الزمالك على ضيفه المصري البورسعيدي أمس، الأحد، بمنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الزمالك يتصدر المجموعة

حافظ نادي الزمالك على صدارته في مجموعة الكونفدرالية عقب الفوز على المصري، والذي رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط لينفرد بالصدارة، حيث فاز الزمالك في المباراة الأولى على بلاك بولز بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع إنيمبا 2-2، قبل أن يفوز على المصري 1-0.

المصري في المركز الثالث

وتراجع النادي المصري للمركز الثالث عقب هزيمته أمام الزمالك برصيد 4 نقاط، حيث كان المصري فاز في الجولة الأولى على إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي بهدف لمثله قبل الهزيمة أمام الزمالك.

بلاك بولز يشعل المنافسة

وأشعل فريق بلاك بولز المنافسة داخل المجموعة الرابعة، بعدما فاز على إنيمبا النيجيري بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني متساوياً مع المصري.

إنيمبا يتذيل المجموعة

تصعبت حظوظ فريق أنيمبا النجيري في المجموعة بعدما استقر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، حيث خسر في المباراة الأولى من المصري 2-0، ثم تعادل مع الزمالك 2-2، قبل أن يخسر من بلاك بولز 3-0.