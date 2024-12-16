شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستطلع رأي كولر حول عودة محمد شريف فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

يستطلع مسئولو النادى الأهلى، خلال جلستهم المقبلة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة، رأيه النهائى فى عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق والذى يلعب للخليج السعودى حالياً.

وتعالت بعض الأصوات داخل الأهلى للمطالبة بعودة محمد شريف لهجوم المارد الأحمر، وقال مصدر فى جهاز الكرة بالقلعة الحمراء عن هذا الملف لـ"الخليج 365": "محمد شريف من الأسماء التي توجد فى الحسابات الفنية ولكن لم يتم التواصل مع ناديه السعودي حتي الآن، وهو واحد من الخيارات المتاحة بالنسبة للفريق لكنهم في انتظار الموقف النهائي للاعب سواء برغبته في العودة أو استمرار رحلته بالدوري السعودي وكذلك موقف كولر لاسيما أن المدرب السويسري هو من طالب برحيل شريف عن الأهلى".

ويستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.