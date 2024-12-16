شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد رحلة حسين الشحات مع الأهلي قبل حفل جائزة أفضل لاعب بأفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يتجدد الصراع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك عبر جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، التي سيتم الإعلان عن هوية الفريق الفائز بها خلال حفل جوائز الأفضل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم، الإثنين، بمدينة مراكش المغربية.

ويتنافس أحمد سيد زيزو لاعب فريق كرة القدم الأول بنادى الزمالك، إلى جانب حسين الشحات لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ورونين ويليامز حارس فريق صن داونز الجنوب أفريقى ومنتخب جنوب أفريقيا، على حصد جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا للعام الحالى.

وإجمالا.. شارك حسين الشحات مع الاهلى فى 241 مباراة، سجل 56 هدفاً وصنع 53 هدفاً وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولة الدوري أربعة مرات وكأس مصر ثلاث مرات والسوبر المصري أربع مرات ودوري أبطال أفريقيا أربع مرات والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وقاد "الشحات" الأهلى للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بالفوز على الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية، بينما حقق "زيزو" بطولة الكونفدرالية الأفريقية مع الزمالك بالفوز على نهضة بركان، كما توّج بالسوبر الأفريقي بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

وتنص لوائح الجائزة على احتساب ما قدمه كل لاعب في البطولات المحلية والقارية التي يشارك فيها خلال عام ميلادي، وبالتالي فإن أي مرشح حقق إنجازا فى عام 2024 كان مرشحًا للفوز بها.

ومن خلال المقارنة بالأرقام لكل لاعب في عام 2024، ظهرت منافسة قوية بين حسين الشحات وأحمد سيد زيزو المتواجدين في القائمة النهائية.

أرقام حسين الشحات

موسم 2024-25

دوري أبطال أفريقيا.. لعب 4 سجل هدفا وحيدا.

الدوري المصري.. لعب 4 سجل هدفين.

السوبر المصري.. لعب مباراتين دون أن يسجل.

السوبر الأفريقي.. لعب مباراة ولم يسجل.

موسم 2023-24

إنتركونتيننتال.. لعب مباراتين دون أن يسجل.

دوري أبطال أفريقيا.. لعب 8 سجل هدفين.

الدوري المصري.. لعب 21 مباراة.. سجل 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.