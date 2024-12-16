شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد رحلة زيزو مع الزمالك قبل حفل جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تتجه الأنظار صوب مدينة مراكش المغربية، التي تستضيف فعاليات حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024، ومن المقرر انطلاق الحفل مساء اليوم الاثنين.

ويتنافس أحمد سيد زيزو لاعب فريق كرة القدم الأول بنادى الزمالك ، إلى جانب حسين الشحات لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ورونين ويليامز حارس فريق صن داونز الجنوب أفريقى ومنتخب جنوب أفريقيا، على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا للعام الحالى.

وقاد "الشحات" الأهلى للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بالفوز على الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية، بينما حقق "زيزو" بطولة الكونفدرالية الأفريقية مع الزمالك بالفوز على نهضة بركان، كما توّج بالسوبر الأفريقي بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

وإجمالا لعب أحمد سيد زيزو 240 مباريات مع الزمالك بكل البطولات نجح خلالها فى تسجيل 79 هدفاً وصنع 65 هدفاً وحصد زيزو سبعة بطولات هى الدورى الممتاز مرتين وكأس مصر مرة والسوبر المحلى مرة والكونفدرالية مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرتين.

وتنص لوائح الجائزة على احتساب ما قدمه كل لاعب في البطولات المحلية والقارية التي يشارك فيها خلال عام ميلادي، وبالتالي فإن أي مرشح حقق إنجازا فى عام 2024 كان مرشحًا للفوز بها.

ومن خلال المقارنة بالأرقام لكل لاعب في عام 2024، ظهرت منافسة قوية بين حسين الشحات وأحمد سيد زيزو المتواجدين في القائمة النهائية.

أرقام زيزو في عام 2024



موسم 2024-25

الدوري المصري.. لعب 3 مباريات سجل هدفاً دون أن يصنع.

السوبر المصري.. لعب مباراتين دون أن يسجل أو يصنع.

السوبر الأفريقي.. لعب مباراة دون أن يسجل أو يصنع.

الكونفدرالية.. لعب 4 مباريات سجل هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين.

موسم 2023-24

الكونفدرالية.. لعب 6 مباريات سجل هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

الدوري المصري.. لعب 12 مباراة سجل 5 أهداف وقدم تمريرتين