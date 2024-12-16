شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل توقيع عقود المدرب السويسري كريستيان جروس.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو نادى الزمالك توقيع العقود بشكل رسمى مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول، الذى سيتولى المهمة خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل عن قيادة الفريق.

وجاء تأجيل توقيع العقود مع جروس بسبب سفر حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة برفقة أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق إلى المغرب؛ لحضور حفل الأفضل فى أفريقيا، ومن المنتظر أن يتم توقيع العقود بشكل رسمى فور عودته من المغرب.

ويقود كريستيان جروس أول تدريب للفريق اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا فى مسابقة الدورى، واتفق مجلس إدارة الزمالك مع جروس ليتولى مهمة قيادة الفريق، بعدما تفوق علي كافة المرشحين لتولي المهمة وأبرزهم البرازيلي روجيرو ميكالي وذلك بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز عن الزمالك من أجل تدريب الفتح السعودى.