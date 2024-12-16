شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات ينافس زيزو على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تتجه الأنظار صوب مدينة مراكش المغربية، التي تستضيف فعاليات حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024، ومن المقرر انطلاق الحفل مساء اليوم الاثنين.

ويتنافس أحمد سيد زيزو لاعب فريق كرة القدم الأول بنادى الزمالك ، إلى جانب حسين الشحات لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ورونين ويليامز حارس فريق صن داونز الجنوب أفريقى ومنتخب جنوب أفريقيا، على حصد جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا للعام الحالى.

وقاد "الشحات" الاهلى للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بالفوز على الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية، بينما حقق "زيزو" بطولة الكونفدرالية الأفريقية مع الزمالك بالفوز على نهضة بركان، كما توّج بالسوبر الأفريقي بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح.