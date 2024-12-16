شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات ينافس زيزو على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:00 ص
تتجه الأنظار صوب مدينة مراكش المغربية، التي تستضيف فعاليات حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024، ومن المقرر انطلاق الحفل مساء اليوم الاثنين.
ويتنافس أحمد سيد زيزو لاعب فريق كرة القدم الأول بنادى الزمالك ، إلى جانب حسين الشحات لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ورونين ويليامز حارس فريق صن داونز الجنوب أفريقى ومنتخب جنوب أفريقيا، على حصد جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا للعام الحالى.
وقاد "الشحات" الاهلى للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بالفوز على الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية، بينما حقق "زيزو" بطولة الكونفدرالية الأفريقية مع الزمالك بالفوز على نهضة بركان، كما توّج بالسوبر الأفريقي بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح.
وتنص لوائح الجائزة على احتساب ما قدمه كل لاعب في البطولات المحلية والقارية التي يشارك فيها خلال عام ميلادي، وبالتالي فإن أي مرشح حقق إنجازا فى عام 2024 كان مرشحًا للفوز بها.
ومن خلال المقارنة بالأرقام لكل لاعب في عام 2024، ظهرت منافسة قوية بين حسين الشحات وأحمد سيد زيزو المتواجدين في القائمة النهائية.أرقام زيزو في عام 2024
موسم 2024-25
الدوري المصري.. لعب 3 مباريات سجل هدفاً دون أن يصنع.
السوبر المصري.. لعب مباراتين دون أن يسجل أو يصنع.
السوبر الأفريقي.. لعب مباراة دون أن يسجل أو يصنع.
الكونفدرالية.. لعب 4 مباريات سجل هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين.
موسم 2023-24
الكونفدرالية.. لعب 6 مباريات سجل هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة.
الدوري المصري.. لعب 12 مباراة سجل 5 أهداف وقدم تمريرتينأرقام الشحات في عام 2024
موسم 2024-25
دوري أبطال أفريقيا.. لعب 4 سجل هدفا وحيدا.
الدوري المصري.. لعب 4 سجل هدفين.
السوبر المصري.. لعب مباراتين دون أن يسجل.
السوبر الأفريقي.. لعب مباراة ولم يسجل.
موسم 2023-24
إنتركونتيننتال.. لعب مباراتين دون أن يسجل.
دوري أبطال أفريقيا.. لعب 8 سجل هدفين.
الدوري المصري.. لعب 21 مباراة.. سجل 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.
وعلى صعيد جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، استبعد مصطفى شوبير، حارس عرين الأهلى، من القائمة النهائية، بعد تواجده في القائمة الأولية، وشهدت القائمة النهائية تواجد ٣ حراس وهم: أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزى ومنتخب الكاميرون، ويحيى فوفانا حارس آنجيه الفرنسى ومنتخب كوت ديفوار، ورونوين وليامز حارس صن داونز.
وشهت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقى لعام ٢٠٢٤ تواجد سيمون أدينجرا، وسيرهو جيراسى، وأشرف حكيمى نجم المغرب وباريس سان جيرمان الفرنسى، وأديمولا لوكمان لاعب نيجيريا وفريق أتالانتا الإيطالى، ورونوين ويليامز.
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