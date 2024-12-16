شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الدولية تشيد بإنجاز فراعنة الاسكواش: مصر فى العصر الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

سلط الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية الضوء على إنجاز فراعنة الاسكواش، بعد تتويج منتخب الرجال، وكذلك السيدات، ببطولة العالم للفرق التي أقيمت مؤخراً في هونج كونج.

ونشر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية تقريراً مفصلاً عن إنجاز الفراعنة جاء كالتالي:



الاولمبية الدولية

ويستمر العصر الذهبي للاسكواش في مصر حيث نجح منتخبا الرجال والسيدات، في الدفاع عن لقب بطولة العالم للفرق في هونج كونج بالصين.

احتفظت مصر بلقب بطولة العالم لفرق الاسكواش 2024، بعد أن احتفظت بلقبي الرجال والسيدات في هونج كونج بالصين، يوم الأحد (15 ديسمبر)، في ختام مثير لموسم الاسكواش 2024، هزم الرجال، إنجلترا 2-0 داخل ملعب هونج كونج بعد أن تغلبت السيدات على الولايات المتحدة بنفس النتيجة.

كان هذا هو اللقب العالمي السابع للفرق للرجال، بفارق لقب واحد خلف أستراليا التي حصدت ثمانية ألقاب، بينما حصلت السيدات على اللقب السادس.

مع ظهور رياضة الاسكواش لأول مرة في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028 ، سيكون اللاعبون المصريون من بين المرشحين للفوز حيث يستمتعون بعصر ذهبي على كافة الجبهات.

نور الشربيني تقود السيدات إلى المجد

يعتبر هذا هو اللقب الرابع على التوالي لمصر للسيدات، التي توجت هذا العام باللقب في إعادة لنسخة 2022 ضد الولايات المتحدة، حققت روان العربي بداية رائعة للمنتخب المصري في المباراة الافتتاحية النارية ضد مارينا ستيفانوني ، وفازت بالمباراة الافتتاحية بنتيجة 3-1 (11-6، 12-10، 6-11، 11-9) واحتفلت بالفوز بحماس، مدركة أن فريقها على وشك تحقيق المجد.

وضمنت نور الشربيني بطلة العالم سبع مرات الفوز الرابع على التوالي لمصر، حيث احتاجت إلى 38 دقيقة لتتغلب على أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1 (11-7، 6-11، 11-7، 11-7).

لقد كان هذا جهدًا شجاعًا من جانب المنتخب الأمريكي في نهائيه الثاني على التوالي، ولكنهم لم يتمكنوا من تجنب تكرار الهزيمة 2-0 التي تعرضوا لها في القاهرة قبل عامين، ومع ذلك، فهم على الطريق الصحيح قبل الألعاب التي ستقام على أرضهم في لوس أنجلوس بعد أربع سنوات من الآن.

علي فرج يقود منتخب مصر للفوز الرابع على التوالي

في مباراة إعادة أخرى من نهائي بطولة العالم للفرق الأخيرة، واجه رجال مصر فريقًا إنجليزيًا بقيادة بطل العالم السابق المصري المولد محمد الشوربجي ، كانت المباراة الوحيدة التي استمرت حتى النهاية هي المباراة الافتتاحية بين المصري مازن هشام والإنجليزي كيرتس مالك .

فاز مالك بالشوط الافتتاحي لكنه فشل في تحويل نقطة المباراة في الشوط الثاني حيث رد هشام. تقدم مالك مرة أخرى لكن المصري هو الذي أنهى المباراة بقوة ليفوز بنتيجة 3-2 (4-11، 13-11، 6-11، 11-6، 11-8) في 63 دقيقة.

وحسم بطل العالم أربع مرات والمصنف الأول عالميا علي فرج اللقب الرابع على التوالي بفوزه على الشوربجي في مباراة متوترة، وعاد فرج بقوة، ليحسم الشوط الثاني لصالحه قبل أن يكمل انتصاره بنتيجة 3-1 (6-11، 13-11، 11-8، 11-9) ليتوج يوما مميزاً للجماهير المصرية.