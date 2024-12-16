شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي ملف تمديد تعاقد أكرم توفيق لـ3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

حسم مسئولو النادي الأهلي ، خلال الساعات الماضية، ملف التجديد لنجم خط الوسط أكرم توفيق، بعد الجلسات التي جمعت اللاعب بمسئولي القلعة الحمراء خلال تواجد الفريق في قطر لخوض منافسات كأس التحدي ببطولة الإنتر كونتيننتال، التي لعب خلالها المارد الأحمر مساء السبت، مع فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي البطولة العالمية وخسر بركلات الترجيح 6-5.

وشهدت الجلسات التي تمت فى قطر مع أكرم توفيق اتفاقا نهائيا على التجديد وحسم هذا الملف، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل والخطوط العريضة ويتبقى فقط توقيع العقود ليتم الإعلان عن تجديد اللاعب في غضون الأيام القليلة المقبلة، لاسيما أن إدارة الأهلي ترغب فى توفير كل سُبل الاستقرار والتركيز فى الفريق من أجل تحقيق الانتصارات فى الارتباطات المقبلة التي سيخوضها المارد الأحمر محلياً وأفريقياً، ومن بعدهما منافسات بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والتي ستقام الصيف المقبل بأمريكا بمشاركة 32 نادياً ويلعب خلالها الأهلي فى المجموعة الأولى برفقة كل من إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويأتي التجديد للاعب بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة برئاسة مختار مختار، والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، حيث سيتم التجديد لأكرم توفيق (27 عاماً) ثلاثة مواسم.