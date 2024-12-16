شكرا لقرائتكم خبر عن طيور الأهلى المهاجرة على رادار الزمالك وبيراميدز فى الميركاتو.. محمد شريف أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو أندية الزمالك وبيراميدز التعاقد مع بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في مقدمتهم محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودى وأحمد عبد القادر صانع ألعاب فريق قطر القطرى.

وكان الزمالك قد نجح خلال الانتقالات الماضية في ضم أحمد حمدى، عقب انتهاء رحلة احتراف في الدورى الكندى، وناصر ماهر صانع ألعاب فريق مودرن سبورت، وهم أحد أبناء النادى الأهلى.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن مفاوضات مسئولي نادى بيراميدز مع محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودى، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب انتهاء عقده مع الفريق السعودى.

بينما يترقب بعض من مسئولي نادى الزمالك موقف اللاعب أحمد عبد القادر صانع ألعاب الفريق قطر القطرى من العودة، وإنهاء تعاقده مع الأهلى للتفاوض معه وضمه الفترة المقبلة.