شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تعطل ملف الصفقات والراحلين بسبب كريستيان جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادى الزمالك تعطيل ملف الصفقات الجديدة التي كان من المفترض التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما رحل جوزيه جوميز، الذى تولى قيادة الفتح السعودى.

وقررت إدارة الكرة بالقلعة البيضاء عدم فتح الملف إلا بعد عرضه على المدير الفني الجديد والذى سيكون صاحب القرار الأول والأخير في الصفقات التي يحتاجها الفريق في المرحلة المقبلة، كما سيكون صاحب القرار في رحيل أي لاعب من الموجودون في الفريق حاليًا وذلك بعدما يقوم بالاطلاع على تقرير جوميز، ومشاهدة اللاعبين على أرض الواقع حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب.

واتفق مسئولو الزمالك مع السويسري كريستيان جروس، ليتولى قيادة الفريق فى الفترة المقبلة، حيث سيكون الخواجة هو صاحب القرار فى ملف الصفقات والراحلين بعد الاطلاع على كافة الأمور الخاصة بالفريق.