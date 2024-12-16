شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يطلب تقريرا عن الموقف المالى لاتحاد الكرة قبل بدء المهمة والان مع تفاصيل الخبر

طلب هانى أبو ريدة ، رئيس اتحاد الكرة ، تقريراً مفصلاً عن الموقف المالى للجبلاية قبل المجلس السبت المقبل، وتم تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة؛ لتقديم دراسة تفصيلية عن الموقف المالي للاتحاد وعرضه على المجلس فى اجتماعه المقبل.

كما طلب هانى أبو ريدة من اللجنة المشكلة لدراسة العقود الخاصة بالاتحاد، برئاسة أحمد حلمى الشريف وطارق أبو العينين عضوى المجلس، تقديم تقرير مفصل عن عقود الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وخاصة عقد البرازيلى ميكالى باعتباره المدرب الأجنبى الوحيد فى قيادة منتخبات مصر.

وأعلن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى عن إحالة ملف الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات الوطنية إلى لجنة فنية متخصصة سيتم الإعلان عنها قريبا، ويأتى هذا القرار بعد نجاح أبو ريدة فى الفوز برئاسة الاتحاد فى الانتخابات الأخيرة.

وتهدف هذه اللجنة لدراسة أوضاع الأجهزة الفنية الحالية، وتقييم أدائها، واقتراح التعديلات اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج للمنتخبات المصرية فى مختلف المسابقات، كما ستتولى اللجنة مهمة وضع خطط مستقبلية لتطوير الأجهزة الفنية على المدى الطويل.