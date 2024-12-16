شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعجل كولر لحسم احتياجاته من صفقات يناير لتصحيح المسار والان مع تفاصيل الخبر

طالب مسئولو النادي الأهلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني بضرورة حسم موقفه من احتياجاته الفنية من الصفقات التي سيتم إبرامها لترميم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لسد العجز فى المراكز التي يعاني منها الأهلي الفترة الأخيرة، وتسببت فى تراجع النتائج على المستوى المحلي والدولي.

وأظهرت مباراة الأهلي الأخيرة أمام باتشوكا المكسيكي، في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية، حاجة الفريق الأحمر إلى تدعيمات جديدة وتجديد الدماء في عدة مراكز خلال الميركاتو الشتوي، من أجل الاستمرار في المنافسة على حصد الألقاب المحلسة والقارية والمنافسة بقوة في البطولات العالمية، حيث يحتاج الأهلي لضم لاعبين مميزين فى مركز الجناح بخلاف مهاجم سوبر مع الفلسطيني وسام أبو علي الذي تراجع مستواه بشدة عما كان الحال عليه في الموسم الماضي.

وقامت إدارة الأهلي بعرض عدد من اللاعبين الأجانب على مارسيل كولر من أجل تدعيم مركز الهجوم، خاصة مركزي رأس الحربة والجناح، وتترقب موقف المدرب السويسري حتى تقوم بالتفاوض مع هؤلاء اللاعبين وكذلك الأندية التي تملك حقوق بيع خدمات هؤلاء اللاعبين، وحسم التفاوض مع هؤلاء اللاعبين قريبا.

ويواجه الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد «القاهرة الدولي»، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي (0-0).