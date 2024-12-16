شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينافس الزمالك على "أفضل نادى" فى أفريقيا بحفل الكرة الذهبية الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 16 ديسمبر 2024 04:00 ص
يتجدد الصراع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، عبر جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، التي سيتم الإعلان عن هوية الفريق الفائز بها من خلال حفل جوائز الأفضل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم، الإثنين، بمدينة مراكش المغربية.
ويقام مساء اليوم الاثنين حفل الكرة الذهبية فى أفريقيا لعام 2024، بمدينة مراكش المغربية، وتشهد قائمة الأندية المرشحة للتتويج بلقب أفضل نادٍ فى قارة أفريقيا، منافسة قوية بين ناديي الأهلي والزمالك وصن داونز الجنوب أفريقي.
وستكون المنافسة على أشدها بين الأهلي والزمالك ومعهما صن داونز الجنوب أفريقي على الجائزة بعد مسيرة استثنائية للفرق الثلاثة في الموسم الماضي، وذلك بعد استبعاد الترجي التونسي ونهضة بركان المغربي من القائمة النهائية. وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بجانب الدوري المحلي والميدالية البرونزية لمونديال الأندية للمرة الرابعة في الوقت الذي حصد فيه الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية بجانب لقب كأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على غريمه التاريخي الأهلي في السعودية. وأكد الأهلي هيمنته على لقب دوري الأبطال وفاز به للمرة ال12 في تاريخه والثانية على التوالي ولقب الدوري المصري للمرة ال44 في تاريخه ولقب كأس السوبر المحلي للمرة ال15 كما حصد الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه ولقب كأس السوبر للمرة الخامسة. ويطمح الأهلي لتعزيز رقمه القياسي والفوز بجائزة أفضل ناد في أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه بعد أن حقق هذا الإنجاز 6 مرات من قبل في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2023 بينما نال الزمالك هذه الجائزة مرة واحدة من قبل في عام 2002 ويتطلع لحصدها مرة أخرى بعد غياب 22 عاما. من جانبه يسعى صن داونز لحصد جائزة أفضل ناد في أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 2016 وذلك بعد فوزه بلقب الدوري الجنوب أفريقي للمرة السابعة على التوالي. ويمنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجائزة عن أداء الفريق أو المنتخب الوطني في الفترة ما بين يناير 2024 وحتى أكتوبر من نفس العام.
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