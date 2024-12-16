شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينافس الزمالك على "أفضل نادى" فى أفريقيا بحفل الكرة الذهبية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يتجدد الصراع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، عبر جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، التي سيتم الإعلان عن هوية الفريق الفائز بها من خلال حفل جوائز الأفضل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم، الإثنين، بمدينة مراكش المغربية.

ويقام مساء اليوم الاثنين حفل الكرة الذهبية فى أفريقيا لعام 2024، بمدينة مراكش المغربية، وتشهد قائمة الأندية المرشحة للتتويج بلقب أفضل نادٍ فى قارة أفريقيا، منافسة قوية بين ناديي الأهلي والزمالك وصن داونز الجنوب أفريقي.