شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات فى اليوم الثانى بالجولة الثالثة عشرة لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم في الثانية والنصف مباريات الجولة الثالثة عشرة لدورى المحترفين بخمس مواجهات متكافئة، حيث يلتقى سبورتنج مع السكة الحديد، بترول أسيوط ولافيينا، أسوان مع بروكسى، ديروط والمنصورة، بلدية المحلة وطنطا.



فعلى ملعبه بالإسكندرية يستضيف سبورتنج المترنح صاحب المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط نظيره السكة الحديد مودرن الباحث عن الفوز الأول مع أيمن المزين الذى يحتل المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط، ويحاول أحمد فاروق المدير الفني للفريق السكندرى العودة لطريق الانتصارات من جديد لدخول منطقة الوسط والابتعاد عن منطقة الهبوط.



كما يلتقى بترول أسيوط صاحب المركز السادس برصيد 20 نقطة مع لافيينا صاحب المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة في لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض الطامعين في استكمال صحوتهم بالاستمرار في المنافسة على الصعود، بالرغم من الأزمات المالية التي يعانى منها الفريق.



كما يخرج بروكسى لمواجهة أسوان بملعب الأخير في لقاء متكافئ، حيث يحتل الضيوف المركز السابع برصيد 20 نقطة، بينما يحتل أبناء الجنوب المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد فوزه الأخير على ديروط.



وفى لقاء الهروب من القاع يستدرج ديروط نظيره المنصورة على ملعب الشرطة بالعباسية في لقاء قوى، حيث يحتل الأول المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط، بينما يحتل أبناء الدقهلية المركز الأخير برصيد 6 نقاط بعد الفوز الأخير على منتخب السويس بهدف دون مقابل.



وتختتم مباريات اليوم بديربى الغربية عندما يستضيف بلدية المحلة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة، نظيره طنطا الذى يحتل المركز الرابع عشر بنفس الرصيد من النقاط في لقاء يتوقع أن يشهد إثارة وندية، نظرا لموقف الفريقين الصعب بجدول الترتيب، بالإضافة لحساسية اللقاء بين الفريقين.