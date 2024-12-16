شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يغلق ملف الكونفدرالية للتركيز على مواجهة حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية "مؤقتاً" عقب خوض الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام الزمالك، وذلك للتركيز على بطولة الدوري.

ويستعد المصري لمواجهة فريق حرس الحدود في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الخميس المقبل باستاد السويس الجديد.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم حتى الآن متفوقين على جميع فرق المسابقة.

واستهل فريق المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-0، ثم تعادل سلبياً مع الجونة، قبل أن يفوز على الزمالك بهدف نظيف، وفي الجولة الرابعة فاز المصري على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً.