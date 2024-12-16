شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: أؤيد اختيار أجنبى والحكم يحتاج راتب 100 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام السابق، أنه وافق على رئاسة لجنة الحكام لمساعدة زملائه، والحكم يحتاج لراتب شهرى لا يقل عن 100 ألف جنيه ليكون متفرغا ومحترفا ويصل للمستوى المطلوب.

وقال ياسر عبد الرؤوف، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تقدمت باستقالتى عقب انتخاب مجلس جديد للجبلاية لاختيار لجنة جديدة، وأترك حرية الاختيار للمجلس الجديد بدون وضع إحراج عليهم".

وأضاف: "أنا مكنتش عاوز أكمل، لأننى كنت فى مهمة محددة ووقت محددة وهو 30 يوما ما تبقى للمجلس الماضى، وسأقدم استقالة بعدها لمنح مجلس الإدارة الاختيار سواء أجنبى أو محلى، وكنت أعلم أن تجربتى مع لجنة الحكام لن تستمر".

وتابع: "وافقت على رئاسة لجنة الحكام لمساعدة زملائى، ولم يتم عملى لى عقد لأن المجلس القديم لا يمكن أن يحرر عقدا وهو نفسه ماشى بعد شهر، وبشكر الشركة المتحدة وقناة أون تايم على السماح لى أن أدير اللجنة خلال هذه المدة".

واستطرد: "أؤيد اختيار خبير أجنبى للتطوير وأرفض وجوده للإدارة فقط، فالمفروض هو يدير اللجنة للتطوير واختيار الحكام لكى يتم حسابه على كل شيء".

وأردف: "مشاكل التحكيم ستظل كما هي طالما التفكير فى إدارة لجنة الحكم بنفس الفكر، ولا بد من وجود رئيس للجنة الحكام لفترة تصل لـ4 مواسم، وكنت شايف أن الحكام محتاجين انضباط أكثر، ومحتاجين تدريب لأن الحكام لا يتدربون، ونفذنا بعض التدريبات على قدر المستطاع، والحكام لا تخشى الأهلى والزمالك ولابد من كثرة التدريب".

واختتم: "الحكم لا بد أن يكون له راتب شهرى لا يقل عن الـ100 ألف جنيه، لكى نستطيع أن نحاسبه كما يتم حسابه حاليا، ولا يوجد حكم حاليا فى مصر يستحق هذا الراتب، لا بد أن يكون متفرغا ومحترفا لكى يصل للمستوى الذى نأمل فيه، ولكن حاليا الحكم يحصل على 7 آلاف جنيه فى المباراة مقابل المواصلات والبيات والطعام وإدارة المباراة والعلاج والتدريب".