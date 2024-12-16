شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: أعتذر لجماهير الأهلى.. وهذه حقيقة إعلان الرحيل عن الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد الشناوي قائد النادي الأهلي حقيقة ما تردد عن وجود مشاحنة مع جماهير الأهلي عقب الخسارة من باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي، مؤكدا: "غير حقيقي.. والجماهير هي صاحبة الفضل عليا وعلى كل اللاعبين".

وقال الشناوى، خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا بحب الأهلي وجماهيره وأعتذر عن الخسارة أمام باتشوكا، وكان لدينا حلم كبير في الوصول للمباراة النهائية، ولسنا مصدقين ما حدث، وحاولت تهدئة الجماهير أمس عقب المباراة، وحقهم إنهم يكونوا حزينين من نتيجة المباراة، والفيديو الذي انتشر أمس عقب مباراة باتشوكا مع الجماهير (مقطوع)".

وأضاف: "طالبت اللاعبين بعدم الرد على الجماهير وبالفعل أخذت اللاعبين لغرف الملابس وطبيب الفريق قال لي امشي وبالفعل خدت اللاعبين ومشيت".

وتابع: "أنا قلت كلمة (همشي) بعد تطاول أحد الجماهير.. همشي مش من النادي ولكن امشي معناها الذهاب إلى غرف الملابس فقط، وكنت كل اللي بقوله للجماهير حقكم عليا وعلى راسي، ولكن قلت كلمة (همشي) لأحد الجماهير الذي تطاول عليّ بلفظ خارج والذي أقصده فقط هو الدخول لغرف الملابس".

واستطرد: "أنا من أكثر الناس احتراما لجماهير الأهلي، وعمري ما أهدد الجماهير وأقول همشي، وأنا عندما حصلت على أفضل لاعب في أفريقيا قمت بتأجيل احتفالي ثلاثة أشهر بسبب خسارتنا وقتها لبطولة.. احتراما وتقديرا لهم".

وأردف: "المرحلة المقبلة مهمة للأهلي ونحتاج الجماهير في اللقاء القادم أمام شباب بلوزداد، لأن هدفنا هو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا من أجل التواجد في بطولة كأس العالم للأندية 2029، وحتى الآن أنا أشعر بصدمة كبيرة بسبب الخسارة من باتشوكا، ولكن ركلات الترجيح ملهاش كبير".

واستكمل: "أحيي لاعبي الأهلي على ما قدموه خلال المباراة وأشكر الجماهير وأقول لهم هدفنا المرحلة المقبلة (نفرحكم) وأعتذر للجميع، إحنا في الأهلي في نظام والمدير الفني هو من وضع ترتيب مسددي ركلات الترجيح أمام باتشوكا، ولدينا نظام في النادي الأهلي بيمشي على الكبير والصغير، سواء الشناوى أو إمام عاشور".

وعن تجديد عقده مع الأهلي؟ اختتم: "عمري ما همشي من النادي غير عن طريق إدارة النادي.. وأنا موجود لآخر يوم في عمري، وهدفنا أننا نصل لأبعد مدى في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وتركيزنا الحالي في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري".