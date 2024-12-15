شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس اتباع نظام جديد قبل إبرام صفقات يناير والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي اتباع سياسة جديدة في التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وتفادي تكرار الأخطاء التي وقعت في ملف الصفقات الماضية، من خلال إبرام الصفقات الجديدة بنظام الإعارة مع وضع بند أحقية الشراء مقابل مبلغ مالي يحدد سلفاً.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في أن يتم التعاقد مع اللاعبين بنظام الإعارة مع أحقية الشراء، حتى يتسنى له التخلص من اللاعبين الأجانب الذين لا ينجحون في إثبات جدارتهم بتمثيل الأهلي، ولا تتكبد خزينة النادي مبالغ مالية كبيرة وبالعملة الصعبة نظير ضم لاعبين جدد بدون تحقيق أية استفادة فنية.

وشهدت تعاقدات الأهلي الأخيرة عدم ظهور أكثر من لاعب بالشكل المرضي مع الأهلي مثل رضا سليم وأشرف داري وبيرسي تاو، وترغب في تغيير سياسة التعاقدات بالقلعة الحمراء.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل - بتوقيت القاهرة - باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.