شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على سبورتنج فى ذهاب نصف نهائى دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 09:54 م

فاز فريق سلة الاتحاد السكندري على نظيره سبورتنج بنتيجة 81 - 75 في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الممتاز أ رجال والمرتبط التى أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان فى مباراة الإياب بعد غد الثلاثاء بنفس الصالة.

كان فريق الأهلى قد فاز على الزمالك بذهاب نصف النهائي، على أن يلتقى الفريقان غدا الإثنين فى مباراة الإياب.