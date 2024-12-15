شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات مالية على الأهلى والزمالك بسبب أحداث قمة دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 09:52 م

قررمجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، توقيع غرامات مالية على ناديى الأهلى والزمالك على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة نصف النهائي التى جمعت الفريقين بصالة برج العرب بالإسكندرية، وانتهت لصالح الأحمر 74 - 73.

وتقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه على جمهور الزمالك، و20 ألفا على جمهور الاهلي، وحال تكرار ما حدث ستتم مخاطبة شركة تذكرتي لمنع هذه الجماهير من حضور المباريات لمدة 6 أشهر.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان غدا فى إياب نصف النهائي بنفس الصالة.