شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صفحة مواجهة المصرى البورسعيدى، التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحقق الفارس الأبيض الفوز خلالها بهدف دون رد.

ويبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها فى الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن يقود السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الجديد، الزمالك خلال مواجهة سيراميكا، بعدما يتولى المهمة بشكل رسمى خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرد الفريق اعتباره للخسارة من الفريق البورسعيدي في مباراة الجولة الثالثة بالدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، فيما توقف رصيد المصري عند 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بلاك بولز الذي يحتل الوصافة بنفس رصيد النقاط مع الفريق البورسعيدي.