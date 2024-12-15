شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: الزمالك فريق كبير ولا يوجد فارق بين جوميز وأحمد مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن عدم التركيز للحظات وراء هزيمتنا أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ماهر، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة المصري والزمالك: لا يوجد فارق بين الزمالك مع جوميز و أحمد مجدي، الأبيض فريق كبير ويبقي كذلك مهما اختلفت الأسماء ويضم لاعبين كبارا، وأدى مباراة قوية في ظل ظروف صعبة يمر بها القلعة البيضاء.

وأضاف المدير الفني للمصري، لعبنا مباراة جيدة أمام فريق كبير، وعدم تركيزنا للحظة أدى إلى نجاح أحمد سيد زيزو في استغلالها وترجمتها لهدف.

وأكد ماهر أنه لم يجر أي تغييرات فنية في طريقة اللعب لإيقاف عبد الله السعيد؛ فأسلوب التركيز على لاعب واحد داخل الملعب أصبح قديمًا.