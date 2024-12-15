شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: حزين لخسارة المصرى أمام الزمالك وسنتدارك المباراة سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صلاح محسن مهاجم المصرى البورسعيدى حزنه الشديد لخسارة فريقه اليوم أمام الزمالك بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من دورى المحترفين.



كان المصرى قد تلقى الهزيمة الأولى في دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية على يد الزمالك بهدف دون مقابل أدت لتجمد رصيده عند 4 نقاط في وصافة المجموعة.



وأضاف مهاجم المصرى في تصريحات تليفزيونية الزمالك فريق كبير وقدم أداءً جيدًا طوال المباراة وكرة القدم لعبة مكسب وخسارة، ولكن اللاعبين أدوا ما عليهم بشكل جيد.



وكشف صلاح محسن أن الفريق سيتدارك الموقف سريعا من أجل التعويض خلال المباريات المقبلة في ظل تلاحم المباريات وحاجة اللاعبين للعودة سريعا.