شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يقيم سرادق عزاء والدته الأربعاء المقبل فى الشيخ زايد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عصام الحضري كابتن منتخب مصر الأسبق، إقامة سرادق عزاء والدته الأربعاء المقبل بنادى الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وذلك عقب قيامه بإقامة سرادق اليوم داخل مدينة كفر البطيخ مسقط رأسه.

واستقبل عصام الحضري عزاء والدته اليوم وسط أهالى محافظة دمياط في مدينة كفر البطيخ، وسط مشاركة المئات من أهالى المدينة، كما شارك أيضا عددا من الشخصيات العامة على رأسهم المستشار محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو لجنة الانضباط داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وكان عصام الحضري قد أعلن عبر صفحته الشخصية وفاة والدته بعد صراع مع المرض، فيما توافد أهالى مدينة كفر البطيخ على ساحة مسجد راشد لأداء صلاة الجنازة ومن ثم المشاركة في مراسم تشييع الجثمان.

وأقيم سرادق عزاء والدة السد العالى عصام الحضري في مدينة كفر البطيخ، وسط مشاركة واسعة من قبل أهالى المدينة، كما أعلن عصام الحضري عن إقامة سرادق عزاء والدته الاربعاء المقبل بنادى الشركة في مدينة الشيخ زايد لاستقبال واجب العزاء.

عصام الحضرى فى عزاء والدته