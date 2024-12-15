شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بعد فوز الزمالك على المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية عبد الفوز على المصري البورسعيدى، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك نجح فى رد اعتباره بعد الخسارة من الفريق البورسعيدي في مباراة الجولة الثالثة بالدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، فيما توقف رصيد المصري عند 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بلاك بولز الذي يحتل الوصافة بنفس رصيد النقاط مع الفريق البورسعيدي.



ترتيب مجموعة الزمالك

وتواجد السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى المنتظر لفريق الزمالك، فى مقصورة استاد برج العرب؛ لمشاهدة مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى، قبل ساعات من الإعلان الرسمى عن توليه المهمة خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز.