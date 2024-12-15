شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دول تؤكد مشاركتها في البطولة العربية للدراجات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدراجات برئاسة أيمن علي حسن، كل الإجراءات الخاصة باستضافة مصر للبطولة العربية لدراجات المضمار، ومن المقرر أن تقام البطولة العربية بمضمار استاد القاهرة الدولي في الفترة من 25 حتى 28 ديسمبر الجاري.

وتلقي مجلس إدارة اتحاد الدراجات موافقة 8 دول للمشاركة في البطولة وهي: السعودية وقطر والبحرين وتونس والجزائر والإمارات والمغرب بالاضافة للمنتخب المصري.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أيمن علي حسن عقد الاجتماع الفني للبطولة يوم 25 من الشهر الجاري بينما تقام فعاليات البطولة من يوم 26 حتى 28 من الشهر نفسه.

من جانبه أكد أيمن علي حسن رئيس الاتحاد أن استضافة مصر للبطولة العربية بعد أيام قليلة من انتخاب مجلس الإدارة تحدٍ كبير مشيرًا إلى أن مجلسه يواصل بقوة من أجل ضمان خروج البطولة بالشكل الذى يليق باسم ومكانة مصر.

ووجه أيمن على حسن الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه الكبير للاتحاد ومساندته الفاعلة لمجلس الإدارة وكذلك الشكر لياسر إداريس رئيس اللجنة الأولمبية الذى يدعم كل الاتحادات ويساند الجميع من أجل تحقيق أفضل نتائج للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.