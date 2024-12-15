شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة جروس بهدف زيزو فى شباك المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 08:02 م

تفاعل السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى المنتظر لفريق الزمالك، مع هدف أحمد مصطفى زيزو فى شباك المصرى البورسعيدى فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد جروس فى مقصورة برج العرب لمشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى، على أن يقوم مجلس الإدارة بالإعلان عن التعاقد مع المدير الفنى الجديد عقب المباراة، ليتولى المهمة خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز.



فرحة جروس

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك، خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف.

ويضم تشكيل المصرى كلاً من..

محمود جاد، حارس مرمى، كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، محمود حمادة، محمد مخلوف، محمد الشامى، سمير فكرى، فخرالدين بن يوسف، صلاح محسن.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي..

1ـ الزمالك: برصيد 4 نقاط، 2ـ المصري: برصيد 4 نقاط، 3ـ بلاك بولز الموزمبيقي: برصيد 4 نقاط، 4 إنيمبا النيجيري: برصيد نقطة واحدة.