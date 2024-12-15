شكرا لقرائتكم خبر عن طرد أمين عمر النور فى مواجهة الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 07:50 م

أشهر الحكم الجزائرى مصطفى غربال البطاقة الحمراء لـ أمين عمر النور أحد أفراد الجهاز الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، بعد الاعتراض بشدة خلال مواجهة الزمالك التي تجمعهما حاليًا على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك فى التقدم على المصرى فى الدقيقة 63 عن طريق أحمد مصطفى زيزو، الذى سدد كرة قوية بعد مراوغة دفاع المصرى.

يضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك، خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف.

ويضم تشكيل المصرى كلاً من..

محمود جاد، حارس مرمى، كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، محمود حمادة، محمد مخلوف، محمد الشامى، سمير فكرى، فخرالدين بن يوسف، صلاح محسن.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1ـ الزمالك: برصيد 4 نقاط، 2ـ المصري: برصيد 4 نقاط، 3ـ بلاك بولز الموزمبيقي: برصيد 4 نقاط، 4 إنيمبا النيجيري: برصيد نقطة واحدة.