شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعادل مع وادى دجلة سلبيا بالجولة الثالثة عشرة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل المقاولون العرب ووادى دجلة سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الثالثة عشرة لدورى المحترفين، ليرتفع رصيد الذئاب إلى 27 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع دجلة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث.

وأسفرت مباريات اليوم عن فوز كهرباء الإسماعيلية خارج ملعبه على الداخلية بهدفين دون مقابل في افتتاحية الجولة الثالثة عشرة من دورى المحترفين رافعا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 14 في المركز الثالث عشر.

كما تعادل وى مع أبو قير للأسمدة بهدف لمثله ليرتفع رصيد الأول إلى 26 نقطة في وصافة جدول الترتيب ، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما تعادل منتخب السويس على ملعبه سلبيا مع راية ليتعقد موقف أبناء الغريب في جدول الترتيب.