شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. استمرار التعادل السلبي بين الزمالك والمصري بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك أمام المصري، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ الزمالك المباراة بضغط مكثف على دفاع المصري، من أجل تسجيل هدف التقدم وسيطر لاعبو الفريق الأبيض على مجريات اللقاء، وسدد نبيل دونجا تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 9 ولكن حولها محمود جاد إلى ركلة ركنية، وتحصل الزمالك على ركلة حرة في الدقيقة 13 نتيجة عرقلة زيزو من قبل محمد مخلوف، ولم يستغلها لاعبو الفريق الأبيض لإحراز هدف التقدم.

وهدد زيزو مرمى المصري في الدقيقة 19 من تصويبة تصدى لها محمود جاد وتابعها سيف الجزيري، ولكن تمكن دفاع المصري من تطفيشها بعيدا عن المرمى، وتصدى جاد لتصويبة مصطفى شلبي في الدقيقة 20 وأبعدها عن منطقة الخطورة.

وأعاد المصري إعادة ترتيب خطوطه بعد مرور أول 25 دقيقة، ونجح في الوصول إلى مرمى الزمالك بعدما كان الأبيض يسيطر على مجريات اللعب، ولكن بدون خطورة على مرمى محمد عواد في الوقت الذي تراجع فيه أداء الزمالك، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وجاءت أول 15 دقيقة من الشوط الثانية هادئة من جانب الفريقين، وإن كان المصري الأنشط هجومياً وحاول اختراق دفاع المصري ولكن بدون خطورة على مرمى محمود جاد.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد عواد في حراسة المرمى، أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك في خط الوسط، مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو" في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف.

فيما جاء تشكيل المصرى كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقى ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، عمرو سعداوى في خط الدفاع ، محمود حمادة ، محمد مخلوف، سمير فكرى في خط الوسط، محمد الشامى ، فخرالدين بن يوسف، صلاح محسن في خط الهجوم.