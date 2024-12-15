شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية الفرق بكأس العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 07:20 م

توج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بذهبية الفرق رجال فى كأس العالم للناشئين تحت 20 سنة المقام حالياً بنيجيريا، حيث فاز المنتخب المصري على اليونان بنتيجة 45-23.

وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز في نصف النهائي على المنتخب السعودي بنتيجة 37-23 بعد ان اكتسح في دور ربع النهائي نيجيريا بنتيجة 45-9.

ويضم المنتخب الوطني كلا من: يوسف شامل، ومحمود السيد، وإسلام أسامة، وحمزة جميل.

وكان المنتخب المصري قد سيطر أمس على منصة تتويج منافسات الفردي بالحصول على 3 ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين ، حيث توج يوسف شامل بذهبية الفردي بعد فوزه في النهائي على لاعب السعودية حسن عابد بنتيجة 15-8.

وحصد كل من محمود السيد وإسلام أسامة الميداليتين البرونزيتين حيث خسر محمود السيد في دور نصف النهائي من زميليه يوسف شامل بنتيجة 13-15 بينما خسر إسلام أسامة من لاعب السعودية بنتيجة 8-15.