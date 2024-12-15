شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية الفرق بكأس العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهدالأحد، 15 ديسمبر 2024 07:20 م
وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز في نصف النهائي على المنتخب السعودي بنتيجة 37-23 بعد ان اكتسح في دور ربع النهائي نيجيريا بنتيجة 45-9.
ويضم المنتخب الوطني كلا من: يوسف شامل، ومحمود السيد، وإسلام أسامة، وحمزة جميل.
وكان المنتخب المصري قد سيطر أمس على منصة تتويج منافسات الفردي بالحصول على 3 ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين ، حيث توج يوسف شامل بذهبية الفردي بعد فوزه في النهائي على لاعب السعودية حسن عابد بنتيجة 15-8.
وحصد كل من محمود السيد وإسلام أسامة الميداليتين البرونزيتين حيث خسر محمود السيد في دور نصف النهائي من زميليه يوسف شامل بنتيجة 13-15 بينما خسر إسلام أسامة من لاعب السعودية بنتيجة 8-15.
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