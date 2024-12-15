شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية تدخل الجولة الخامسة بدورى nile بمدربين جدد.. الزمالك الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل 4 أندية منافسات الجولة الخامسة من دورى nile بمدربين جدد بعدما رحل بعد الجولة الرابعة 4 مدربين وهى كل من إنبى وغزل المحلة و الزمالك وأخيرا مودرن سبورت الذى قبل استقالة طلعت يوسف، وشمل تغيير المدربين 4 أندية نستعرضها فى التقرير التالى..

السيد ياسين فى إنبى

أول هذه التغييرات عندما أعلن مجلس إدارة إنبى رحيل السيد ياسين من القيادة الفنية بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف فى الجولة الرابعة، وتم إسناد المهمة لأحمد إسماعيل الذى كان يعمل مديرا للكرة فى الجهاز الماضى.

أحمد عيد عبد الملك فى غزل المحلة

ثانى التغييرات كان فى غزل المحلة، بعدما قدم أحمد عيد عبد الملك اعتذارا لعدم الاستمرار فى القيادة الفنية للفريق بعد الخسارة الكبيرة من الزمالك برباعية نظيفة فى الجولة الرابعة أيضا، ليتم تعيين شوقى غريب فى القيادة الفنية للفريق بدلا منه، ونجح فى تقديم أول بضماته بعدما قاد غزل المحلة فى تحقيق الفوز فى كأس رابطة الأندية أمام زد.

البرتغالى جوميز فى الزمالك

ثالث التغييرات كان فى الزمالك، بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز من القيادة الفنية لفريق الزمالك بعدما تلقى عرضا مغريا من الفتح السعودى لقيادته فنيا، ليعلن عن رحيله ودفع الشرط الجزائى للأبيض من أجل خوض هذه التجربة، واتفق مجلس إدارة الزمالك مع السويسرى جروس على قيادة الفريق فنيا خلفا لجوميز، ووصل المدرب السويسرى القاهرة لاتمام الاتفاق على باقى بنود العقد وإعلان التعاقد.

طلعت يوسف فى مودرن سبورت

رابع التغييرات كان فى مودرن سبورت، بعدما وافق مجلس إدارة نادي مودرن سبورت على الاعتذار الذي تقدم به طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن عدم الاستمرار بمنصبه في الفترة المقبلة، وأعلن مجلس إدارة مودرن سبورت التعاقد مع المدرب الفرنسي فرانك دوماس لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع الفريق بمساره الصحيح.