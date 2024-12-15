شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يحتفل بالمشاركة فى 100 مباراة مع الزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل حسام عبد المجيد، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بالوصول للمشاركة فى 100 مباراة مع فريقه خلال المشاركة فى مواجهة المصرى البورسعيدى التي تجمعهما حاليًا على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومازال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

يضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك، خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف.

ويضم تشكيل المصرى كلاً من.. محمود جاد، حارس مرمى، كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، محمود حمادة، محمد مخلوف، محمد الشامى، سمير فكرى، فخرالدين بن يوسف، صلاح محسن.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي.. 1ـ الزمالك: برصيد 4 نقاط، 2ـ المصري: برصيد 4 نقاط، 3ـ بلاك بولز الموزمبيقي: برصيد 4 نقاط، 4 إنيمبا النيجيري: برصيد نقطة واحدة.