شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يهاجم بكثافة بحثاً عن هدف التقدم.. والمصري يفرض التعادل والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة أول 30 دقيقة من مباراة الزمالك أمام المصري، والتي تجمعهما حاليا باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ الزمالك المباراة بضغط مكثف على دفاع المصري، من أجل تسجيل هدف التقدم وسيطر لاعبي الفريق الأبيض على مجريات اللقاء، وسدد نبيل دونجا تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 9 ولكن حولها محمود جاد إلى ركلة ركنية، وتحصل الزمالك على ركلة حرة في الدقيقة 13 نتيجة عرقلة زيزو من قبل محمد مخلوف، ولم يستغلها لاعبي الفريق الأبيض لإحراز هدف التقدم.

وهدد زيزو مرمى المصري في الدقيقة 19 من تصويبة تصدى لها محمود جاد وتابعها سيف الجزيري، ولكن تمكن دفاع المصري من تطفيشها بعيدا عن المرمى، وتصدى جاد لتصويبة مصطفى شلبي في الدقيقة 20 وأبعدها عن منطقة الخطورة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد عواد في حراسة المرمى، أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك في خط الوسط، مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو" في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف.

فيما جاء تشكيل المصرى كالتالي:

محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقى ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، عمرو سعداوى في خط الدفاع ، محمود حمادة ، محمد مخلوف، سمير فكرى في خط الوسط، محمد الشامى ، فخرالدين بن يوسف، صلاح محسن في خط الهجوم.



الزمالك والمصري



الجماهير



الزمالك والمصري



حسين لبيب وميدو



المشاهدون خلال مباراة الزمالك والمصري



فريق المصري



فريق الزمالك



الزمالك والمصري



الزمالك والمصري



الزمالك والمصري



الزمالك والمصري



الزمالك والمصري



الزمالك والمصري



الزمالك والمصري