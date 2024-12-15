شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك وميدو يؤازرون الفريق فى مواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 06:26 م

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على حضور مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء حضور مجلس إدارة الزمالك بالكامل من أجل دعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني في مباراة الفريق البورسعيدي، وفي نفس الوقت تواجد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق في مقصورة استاد برج العرب لمساندة الفريق.

كما تواجد السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى المنتظر لفريق الزمالك، فى مقصورة الملعب؛ لمشاهدة مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك، خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف.

ويضم تشكيل المصرى كلاً من.. محمود جاد، حارس مرمى، كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، محمود حمادة، محمد مخلوف، محمد الشامى، سمير فكرى، فخرالدين بن يوسف، صلاح محسن.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي.. 1ـ الزمالك: برصيد 4 نقاط، 2ـ المصري: برصيد 4 نقاط، 3ـ بلاك بولز الموزمبيقي: برصيد 4 نقاط، 4 إنيمبا النيجيري: برصيد نقطة واحدة.



الزمالك والمصري



الجماهير



الزمالك والمصري



حسين لبيب وميدو



المشاهدون خلال مباراة الزمالك والمصري



فريق المصري



فريق الزمالك



الزمالك والمصري



الزمالك والمصري



الزمالك والمصري



الزمالك والمصري



الزمالك والمصري



الزمالك والمصري



الزمالك والمصري